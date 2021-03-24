Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
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Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66

24.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:19
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp AyhanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 16, Zeynep Öykü 9, Melis 16, Ayşegül 6, Gülse 12, Maja 11, Cansu 5, Jonhson 6, Laksa 22ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ecem 6, Özge 7, White 11, Kardelen 7, Elif Dila 4, Gizem 10, Udodenko 12, Aleyna Fatma...

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp AyhanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 16, Zeynep Öykü 9, Melis 16, Ayşegül 6, Gülse 12, Maja 11, Cansu 5, Jonhson 6, Laksa 22ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ecem 6, Özge 7, White 11, Kardelen 7, Elif Dila 4, Gizem 10, Udodenko 12, Aleyna Fatma 2, Talbert 71'İNCİ PERİYOT: 19-19DEVRE:   43-343'ÜNCÜ PERİYOT:   73-55Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 103-66'lık skorla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sezonun son maçını galibiyetle tamamlarken karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile ev sahibi ekipten Kitija Laksa oldu.

- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66
Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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