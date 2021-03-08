Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi
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Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi

08.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:24

Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadı'nın zemini sebebiyle yönetime yüklendi. Belhanda, "Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda. Instagram'da, Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler" dedi ancak tercüman, açıklamaların bu kısmını çevirmedi.

Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Younes Belhanda, dün akşamki Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Hücum hattında mücadeleci bir görüntü çizse de takımına gol ya da asist katkısı yapamayan tecrübeli futbolcu, 72. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. 31 yaşındaki oyuncu, mücadele sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Türk Telekom Stadı'nın zemininin performanslarını olumsuz etkilediğini söyleyen Belhanda, yönetime çattı.

Yıldız isim, "Böyle bir zeminde geri dönmek çok kolay değil. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Bizim burada futbol oynadığımızı biliyorlar. Instagram'da, Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler" ifadelerini kullandı.

TERCÜMAN ÇEVİRMEDİ

Belhanda'nın yayıncı kuruluş mikrofonlarına Fransızca yaptığı bu çıkış sonrasında kulüp tercümanı, deneyimli oyuncunun sözlerinin tamamını çevirmedi. Sadece, "Zemin, oyunumuzu kötü etkiliyor. Instagram'da Twitter'da, gazetelerde sahanın koşullarını görüyorsunuz. Zemin daha iyi olmalı. Hatta Florya'daki antrenman sahamız bile buradakinden çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup zeminin düzeltilmesi gerekiyor" bölümü aktarıldı.

(Fanatik)

Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi
Haber Yorumları (1)
MANYAK LAN O: zaten işinize geleni duyar görür söylersiniz. sizin duymak istediğinizi çevirmiştir. ne var bunda heeee? eski gaziantep hocasının tercümanı adamın dediklerini çevirdide ne oldu? adamı işinden ettiniz. yani çevirse suç çevirmese suç. manyak mısınız lan siz? tercümanlar ne yapacağını şaşırdı sizin yüzünüzden
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