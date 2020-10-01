Belhanda'nın Rangers maçı sonrası Nice'e transfer olması bekleniyor

Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon euroluk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Yaz transfer dönemi boyunca takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda bir türlü çözüm bulunamayan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibe veda ediyor.

Faslı orta saha oyuncusu, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak mücadele sonrasında bir aksilik olmazsa son kez Galatasaray formasını sırtına geçirecek.

29 yaşındaki futbolcunun, İskoç ekibi ile bugün deplasmanda oynanacak karşılaşma sonrasında 7 milyon euro bonservis bedeli ile Fransız ekibi Nice'in yolunu tutması bekleniyor.

BONSERVİSİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu arada Belhanda, Nice ile anlaşsa da Cim Bom diğer yandan da ödenecek olan bonservis bedelini artırmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi ve Nice ile yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra Faslı oyuncunun satışından elde edilecek olan gelir ile beklenen transferlerin KAP bildirimlerinin yapılması planlanıyor.

(Akşam)