Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi

10.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:30

Younes Belhanda, Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini Florya'da antrenman sırasında öğrendi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Belhanda'nın açıklamalarını tercüme bürosuna yeminli olarak tercüme ettirdi ve sonrasında ayrılık kararı alındı.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamalar tartışma konusu olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için kulüp tercümanının tam çeviri yapmadığı iddia edilmişti.

Belhanda, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etse de, sarı-kırmızılı yönetim bu konunun üzerine gitti. Faslı futbolcunun açıklamalarını bir tercüme bürosuna yeminli bir şekilde tercüme ettiren Galatasaray yönetimi, demeçlerdeki yönetimi eleştiren sözcükler nedeniyle tek taraflı ayrılık kararı aldı.

ANTRENMANDA ÖĞRENDİ

Faslı futbolcu yönetimin aldığı bu kararı Florya'daki antrenman sırasında öğrendi.

İşte ayrılığa neden olan açıklamanın tercüme edilmiş hali;

GAZETECİ: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımının?

YOUNES BELHANDA: Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım.

Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.

Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi
Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi
Haber Yorumları (10)
D.PAŞALI: Demek ki bu hayatta güzel şeylerde olabiyormuş, resmen kurtulduk
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CENGO: şimdi gs sneijder gibi bir oyuncuyu alabilir mi. genelde iyi top oynamayan belhanda haklı ve bence yönetim sene sonuna kadar devam etmeliydi
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
BİLMEM Kİ: ne demişti şems olduğu kadar olmadığı kader.
2 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Murat Balcı Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:40:42. #1.14#
title