Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Belgin Maviş hakkında araştırmalar yapılıyor. Belgin Maviş kimdir? Belgin Maviş kaç yaşında, nereli? Belgin Maviş hayatı ve biyografisi!

BELGİN MAVİŞ KİMDİR?

Eğitimini 1987 yılında iktisat fakültesinde tamamlayan Maviş, Almanya Ruhr üniversitesinde 1988-1990 yılları arasında ekonomi tahsili yaptı. Bununla yetinmeyen Belgin Maviş İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde para ve banka üzerine yüksek lisansını tamamladı ve hazırladığı tezi Factoring konusunda Türkiye'de yayımlanan ilk tezler arasında yer aldı.

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