Belek'te Schwab rüzgarı

09.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:35

Turkish Airlines Open'ın üçüncü raundunu 66 vuruşla bitiren ilk iki günün lideri Avusturyalı Matthias Schwab, son raund öncesi rakipleriyle arasındaki farkı üç stroke'a çıkardı.



European Tour'un en prestijli organizasyonlarından olan Turkish Airlines Open'ın üçüncü gününde ilk iki günün lideri Avusturyalı Matthias Schwab zirvedeki yerini korudu. Üçüncü raunda bir stroke'luk avantajla başlayan genç oyuncu 66 (-6) ile bitirdiği raund sonunda rakipleri arasındaki farkı üç stroke'a çıkardı.



Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleşen turnuvanın üçüncü gününe birinci çukurda eagle yaparak start veren Matthias Schwab, 12. çukurdaki double bogey'e rağmen altı birdie'ye imza attığı raundu 66 vuruşla (-6) bitirmeyi başardı.



İlk üç gün sonunda 198 vuruşa (-18) ulaşan Schwab'ı üç stroke geriden 201 vuruşla (-15) İngiliz oyuncular Ross Fisher, Tyrell Hatton ile Amerikalı Patrick Reed, İskoç Robert McIntyre ve Fransız Benjamin Hebert izledi. Günü 73 vuruşla (+1) bitiren son şampiyon Justin Rose ve 74 (+2) ile tamamlayan 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett ön grubun gerisinde kaldı.



Turkish Airlines Open'da mücadele eden tek Türk oyuncu olan Taner Yamaç, üçüncü raundu 79 (+7) vuruşla ile bitirdi.



Organizasyonun üçüncü raundunu Antalya Valisi Münir Karaloğlu da takip etti. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ile görüşen Karaloğlu, oyun sonunda günün lideri Matthias Schwab ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Genç oyunculara klinik



European Tour oyuncuları İspanyol Nacho Elvira ve İngiliz Matthew Southgate, Antalyalı minik golfçülerle Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde klinik gerçekleştirdi. Minik golfçülerle tek tek ilgilenen iki profesyonel oyuncu, geleceğin golfçülerine teknik anlamda tavsiyelerde bulundu.



Turkish Airlines Open'ın final raundu yarın 09.30'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA