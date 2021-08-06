Belediyenin işleyerek hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerinin tenceresinde kaynayacak
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Belediyenin işleyerek hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerinin tenceresinde kaynayacak

Belediyenin işleyerek hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerinin tenceresinde kaynayacak
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Süleymanpaşa Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonucu köylerin statüsü kırsal mahalleye dönüştürülerek, buralarda yer alan taşınmazlar ilçe belediyelerinin bünyesine geçirilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yemlik bitki ve bakliyat üretimi yapıldı.

Bu kapsamda 30 dönüm alana yerli ve milli tohum kullanılarak yetiştirilen nohut hasat edildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Nohutların Süleymanpaşa Belediyesinin günlük bin 200 kişiye yemek pişiren aşevi başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan erzak kolilerinde yer alacağını aktaran Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak kurduğumuz Tarım A.Ş. bünyesindeki tarlalarımızın 30 dönümlük bölümüne ektiğimiz nohutlarımızın ilk hasadını gerçekleştirdik. Tüm bakliyatımızı bundan böyle kendi tarlalarımızda yetiştirmiş olacağız. Belediyemizin kendi öz imkanlarıyla, yüzde yüz yerli ve milli üretimle elde edeceğimiz organik gıdalar, şimdiden şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Toplamda 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar hiçbir tarlamızı satmadık, satmaya da niyetimiz yok. Asıl hedefimiz, Süleymanpaşa Belediyesi olarak kendi tarlalarımızda hangi ürünleri kaliteli şekilde üretebildiğimizi görmek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yem bitkisi ve tohum temin etmek ve tarlalarımızı en doğru şekilde değerlendirmek. Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Görev süremizin sonuna geldiğimizde, bu politikamızın Süleymanpaşa'mıza çok şey kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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