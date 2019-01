Belediyeden Kiralar ile Sözleşme Açıklaması

Kilis Belediyesi sosyal medya üzerinden kira ile sözleşmeleri hakkındaki iddiaların yalan olduğunu bildirildi.

Kilis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sosyal medya üzerinden kurumlarına kiralar ve sözleşmeler hakkında yapılan asılsız suçlamalar bulunduğunu belirtildi.

Belediyeden Açıklamada, "Mülkiyeti belediyemize ait sebze halindeki iş yerlerinin yer tahsisleri her yıl ocak ayı itibariyle yenilenmekte ve Belediye Meclisince düzenlenen ücret tarifesindeki ücretlere göre tahsis işlemi yapılmaktadır. Sebze halindeki iş yerlerine ait 2019 yılı ücretlerinde Belediye Meclisi tarafından herhangi bir artış yapılmamış olup 2018 yılında uygulanan ücretlerin aynı şekilde 2019 yılında da uygulanması kararı alınmıştır. Mülkiyeti belediyemize ait kira ve tahsis işlemleri yapılan taşınmazlarda, mali yılbaşında kira ve tahsis ücretlerine ait tebligat işlemleri rutin olarak yapılmaktadır. Sebze halindeki esnaflara yapılan tebligatlarda sadece 2019 yılı tahsis ücretlerinin bildirimi işleminden ibaret olup herhangi bir yasal takibin başlatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Basında çıkan haberler asılsız olup farklı siyasi görüşe sahip kişiler seçim öncesi ortamda bu durumu farklı yorumlamış ve belediyemizi seçim sürecinde sabote etmek istenmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu 97. Maddesine göre, Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerle ilgili olarak her yıl olduğu gibi 2018 yılı içerisinde de 2019 yılında verilecek hizmetlere ilişkin ücret tarifesi Belediye Meclisi tarafından düzenlenmiş olup 9 Kasım 2018 tarih ve 177 No'lu karar ile onaylanarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA