Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor
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Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor

Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki belediye'nin mülklerinde kiracı olan esnaflara, yılın ikinci 6 ayında da kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki belediye'nin mülklerinde kiracı olan esnaflara, yılın ikinci 6 ayında da kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Haziran ayı olağan meclis toplantısında, esnaflar için önemli kararların alındığını belirtti. Başkan Biçer, " Pandemi nedeniyle esnafımızın içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, belediye mülklerinde kirada olan esnaflarımıza 2021 yılının ilk 6 ayında kira artışı yapmadık. Yılın ikinci 6 ayında da belediye mülklerimizdeki kiracılarımıza zam yapmama kararı aldık. Meclis kararlarımızın memleketimize ve esnaflarımıza hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor
Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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