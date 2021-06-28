Ünlü yorumcu Roy Keane, Ronaldo'dan 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
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Ünlü yorumcu Roy Keane, Ronaldo'dan 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

EURO2020 son 16 turunda Portekiz'in Belçika'ya elendiği karşılaşmayı iTV ekranlarında değerlendiren Roy Keane, Joao Felix'e yüklendi. Atletico Madrid'e 127 milyon euro bedelle transfer olan Felix'in hayal kırıklığı yaratması ve son olarak Belçika maçında yokları oynaması Keane'i çıldırttı. Keane, "O bir sahtekar. 100 milyon euroluk oyuncu değil mi? Ronaldo onu soyunma odasına sokmamalı. Ronaldo olsam yakasına yapışırdım" dedi.

Belçika'nın Portekiz'i mağlup edip turu geçtiği maçın ardından iTV'de değerlendirmelerde bulunan Roy Keane'in hedefinde Joao Felix vardı.

Portekiz'in mağlup olduğu maçı değerlendiren Keane, Felix ve Bruno Fernandes'i sert bir dille eleştirdi.

"KOLAYCA HARCIYORSUN"

Keane ilk olarak Joao Felix ile ilgili ''Felix bir sahtekar. Sana en çok ihtiyaç duyulan anda oyuna giriyorsun ve yakaladığı pozisyonu kolayca harcıyorsun. 100 milyon euroluk bir oyuncu değil mi? Ronaldo'nun yerinde olsaydım, soyunma odasında Felix'in yakasına yapışırdım'' ifadelerini kullandı.

Belçika maçında dökülen 127 milyon euroluk Felix hakkında olay yorum: O sahtekar dövülmeli

"TARİHİN EN KÖTÜSÜ"

2019 yazında 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e giden Felix, bu sezon 31 lig maçında 7 gol atıp, 6 asist üretti. Performansı yerden yere vurulan 21 yaşındaki futbolcu için, 'tarihin en kötü transferi' yorumları yapılıyor.

Belçika maçında dökülen 127 milyon euroluk Felix hakkında olay yorum: O sahtekar dövülmeli
Ünlü yorumcu Roy Keane, Ronaldo'dan 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
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Haber Yorumları (1)
LEONKİNG01 : esas azarı hak eden diogo jota
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