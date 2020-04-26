Belarus Premier Lig'de bugün 3 maç oynanacak
Belarus Premier Lig'in 6. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak.
26.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:17
Belarus Premier Lig'in 6. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak.
Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse tamamına yakın ülkede futbol durmuşken, Belarus'da maçlar oynanmaya devam ediyor. Belarus Premier Lig'in 6. haftasına bugün 3 müsabakayla devam edilecek.
Günün programın şöyle:
14: 00 Slutsk - Belshina
16: 00 Torpedo Zhodino - Rukh Brest
18: 00 Isloch Minsk - Vitebsk - İSTANBUL
Kaynak: İHA