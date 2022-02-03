Beklenen uçak indi! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar, İstanbul'da - Haberler Spor
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Beklenen uçak indi! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar, İstanbul'da

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. 28 yaşındaki Şilili orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.

Beklenen uçak indi! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar, İstanbul'da

KAMPA GİDECEK

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Pulgar'ı bir yolculuk daha bekliyor. Tecrübeli orta saha Antalya'da kamp yapan takıma dahil olacak.

6 AYLIK KİRALIK

Pulgar, 6 aylığına Fiorentina'dan kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Göstereceği performansa göre sezon sonunda teklif yapılacak.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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