Beklenen uçak indi! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar, İstanbul'da
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Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. 28 yaşındaki Şilili orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.
KAMPA GİDECEK
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Pulgar'ı bir yolculuk daha bekliyor. Tecrübeli orta saha Antalya'da kamp yapan takıma dahil olacak.
6 AYLIK KİRALIK
Pulgar, 6 aylığına Fiorentina'dan kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Göstereceği performansa göre sezon sonunda teklif yapılacak.
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