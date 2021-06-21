Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic Twitter üzerinden duyurdu! XANTARES takımda yer alacak mı?
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Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic Twitter üzerinden duyurdu! XANTARES takımda yer alacak mı?

Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic Twitter üzerinden duyurdu! XANTARES takımda yer alacak mı?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CS:GO arenasının en önemli Türk oyuncularından birisi olan Özgür "woxic" Eker dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 5 kişilik ekiple CS:GO sahnesine dönmeye hazır olduklarını duyurdu. Türk oyunculardan oluşacak rüya kadroda hangi isimler yer alıyor? XANTARES, yeni takımda yer alacak mı? İşte detaylar!

Yaklaşık altı aydır CS:GO sahnesinden uzak kalan keskin nişancı oyuncusu Özgür "woxic" Eker dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, "CS:GO'da rekabet etmeye ve eziyet etmeye hazırız ve şimdilik bir organizasyon arıyoruz." ifadelerini kullandı. CS:GO sahnesine geri döndüğünü açıklayan woxic, takımdaki oyuncularla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic Twitter üzerinden duyurdu! XANTARES takımda yer alacak mı?
WOXIC TWITTER DUYURUSU

Oyunseverler, yeni ekipte yer alan oyuncuları merak ediyor. Ayrıca, woxic takımdaki bazı oyuncuların sözleşmelerinin hala devam ettiğini ve yakında biteceklerini de açıkladı.

Aralık ayında Cloud9 ile yollarını ayıran 22 yaşındaki profesyonel oyuncu, en iyi performanslarını mousesports forması altında sergilemiş ve birden fazla kupa kazanmıştı. 2019 yılında en iyi oyuncular listesinde 12. sıraya kadar yükselen woxic'in yeni ekibiyle nasıl başarılara imza atacağı merak konusu.

XANTARES RÜYA TAKIMDA YER ALACAK MI?

Bir diğer önemli konu ise, BIG organizasyonun çatısı altında yer alan birçoklarına göre dünyanın en iyi nişancı olarak gösterilen XANTARES'in yeni ekipte yer alıp almayacağı. Birçok oyuncu tarafından merak edilen bu sorunun cevabı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Talha Eker
Gündem Editörü
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