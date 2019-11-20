Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

20.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:35

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında 22-23 Kasım'da Kocaeli'de "2019 Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek heyecan dolu şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katılacak.



23 Kasım 2019 Cumartesi günü The Ness Otel' de yapılacak olan şampiyonaya 13 ilden toplam 34 sporcu, 7 antrenör, 7 idareci, 6 federasyon görevlisi olmak üzere toplamda 54 kişi katılacak. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü'nden 6 sporcu mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA