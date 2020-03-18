Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celperi açıklanma tarihi nedir? Bedelli askerlik celpleri ertelendi! Mayıs ayı askerlik işlemi
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bedelli, Güncel

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celperi açıklanma tarihi nedir? Bedelli askerlik celpleri ertelendi! Mayıs ayı askerlik işlemi

MSB yaptığı açıklamada bedelli askerlik celpleri ertelendi. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları, altı aylık hizmete tabi olan erbaş ve erlerin işlemleri ise aksama olmaksızın devam edeceği bildirildi. Bedelli askerlik celpleri ne zaman belli olacak? Mayıs ayı celp bilgileri neler?

18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:55
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celperi açıklanma tarihi nedir? Bedelli askerlik celpleri ertelendi! Mayıs ayı askerlik işlemi

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile bedelli askerlik celplerini ileri bir tarihe erteledi. Corona virüs önlemleri neticesinde ileri bir tarihe ertelenen bedelli askerlik celpleri ne zaman belli olacak? Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları, altı aylık hizmete tabi olan erbaş ve erlerin işlemlerinin ise mevcut plan ile aksama olmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

MSB BEDELLİ ASKERLİK CELP DUYURUSU

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir.

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan askerlik yeri belirleme hususunda şu duyuruyu yaptı:

A. YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI 29 NİSAN 2020 TARİHİNDE, ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN MAYIS CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 29 NİSAN 2020 TARİHİNDE, HAZİRAN CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 28 MAYIS 2020 TARİHİNDE, TEMMUZ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 18 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE TERTİP EDİLDİKLERİ BİRLİKLERE SEVK EDİLECEKLERDİR.

B. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YÜKÜMLÜLER YUKARIDA BELİRTİLEN SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN ON BEŞ GÜN ÖNCESİNDEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN SEVK EVRAKI SADECE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.

C. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLETTEN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR. YÜKÜMLÜLER KENDİLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİ KİMLİK BELGELERİ İLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTT MATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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