Bedelli askerlik kaç TL? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
2022 Ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin açıklanması sonrası askerlik yapılacak yerler öğrenilirken aynı zamanda ödenecek ücret de merak edildi. Peki, bedelli askerlik kaç TL? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik yerler son dakika olarak açıklandı ve askerlik yapılacak birlikler öğrenildi Peki, Bedelli askerlik kaç TL? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik ücreti hakkında merak edilenler ve detaylar…
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde askerlik başvurusu yapanlar 55 bin 194 lira ödeyecek.
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
03 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
03 Mart 2022
02-03 Mart 2022
31 Mart 2022
30-31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
17-18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
14-15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
12-13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
09-10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
07-08 Aralık 2022
2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden açıklandı.