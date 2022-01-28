Bedelli askerlik yerler son dakika olarak açıklandı ve askerlik yapılacak birlikler öğrenildi Peki, Bedelli askerlik kaç TL? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlik ücreti hakkında merak edilenler ve detaylar…

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde askerlik başvurusu yapanlar 55 bin 194 lira ödeyecek.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

03 Şubat 2022

02-03 Şubat 2022

03 Mart 2022

02-03 Mart 2022

31 Mart 2022

30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

08-09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

09-10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

07-08 Aralık 2022

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden açıklandı.

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