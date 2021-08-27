Minik bebeğine adadı! Tokyo'da Paralimpik'te ilk madalya Recep Çiftçi'den geldi
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Minik bebeğine adadı! Tokyo'da Paralimpik'te ilk madalya Recep Çiftçi'den geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judoda Recep Çiftçi bronz madalya kazandı. 60 kiloda Recep Çiftçi Venezuelalı rakibi Marcos Dennis Blanco'yu yenerek bronz madalya aldı. Bu bronz, Paralimpik'teki ilk madalyamız oldu.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk madalyamızı aldık.

Para judo erkekler 60 kiloda mücadele eden milli judocumuz Recep Çiftçi, Venezuela'dan Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Bebeğine verdiği sözü tuttu! Tokyo'da Paralimpik'te ilk madalya Recep Çiftçi'den geldi

"BEBEĞİME SÖZ VERMİŞTİM"

Recep Çiftçi zaferin ardından, "2 aylık bebeğime bir söz vermiştim. Önce bayrağımız için, sonra onun için savaşacağımı söylemiştim. Söylediğimi yaptım. Ülkeme bir bronz madalya kazandırdım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Minik bebeğine adadı! Tokyo'da Paralimpik'te ilk madalya Recep Çiftçi'den geldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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