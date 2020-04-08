Bebeciler faizsiz kredi desteği istiyor
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), ülkemizdeki bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'ini, ihracatının da yüzde 60'ını gerçekleştiren üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu.
08.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), ülkemizdeki bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'ini, ihracatının da yüzde 60'ını gerçekleştiren üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com