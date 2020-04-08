Bebeciler faizsiz kredi desteği istiyor Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), ülkemizdeki bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'ini, ihracatının da yüzde 60'ını gerçekleştiren üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), ülkemizdeki bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'ini, ihracatının da yüzde 60'ını gerçekleştiren üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu. Kaynak: Dunya.com