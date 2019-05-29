BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de yeni bir banka kurulmasına onay verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YATIRIM BANKASI OLARAK HİZMET VERECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın yer alıyor. Kurulan banka yatırım bankası olarak hizmet verecek.
Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.
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