BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

DESTESK YATIRIM BANKASI'NIN SAHİBİ KİM?

BDDK, 300 milyon lira sermayeli Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına Şubat 2021 tarihinde izin vermişti. O tarihte Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.

ALTUNÇ KUMOVA KİMDİR?

Aytunç Kumova, 1965 İstanbul doğumlu. 1984 yılı Avusturya Erkek Lisesi, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Altunç Kumova, 1999 yılından beri Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosudur. Halen, kendi kurduğu ve sektörlerinde lider konumlarda olan Destek Faktoring ve Destek Yatırım Menkul Değerler Şirketlerinin başkanlık görevini sürdürüyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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