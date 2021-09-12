BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum 12. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son 5-6 yıla baktığımızda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte devletimiz ve kurulan hükümetler rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın da dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor." dedi.

Destici, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin 12. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiğini, bu mücadele için elde bulunan en etkili silahın aşı olduğunu söyledi.

Ülke içinde ve dışında terörle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Destici, son günlerde gelen şehit haberler inden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı diledi.

Destici, terörle mücadelede devletin her daim yanında olduklarını ifade ederek, "Terörle mücadelemiz 40 yıla yakın bir süredir devam ediyor. Son 5-6 yıla baktığımızda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte devletimiz ve kurulan hükümetler rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın da dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Bu mücadele başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bunun sonucunda ülkemizde neredeyse parmakla sayılacak kadar terörist kaldı. Sınırlarımızın dışına çıktığımızda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde hala hain PKK terör örgütü ve onun şubesi olan YPG, PYD varlığını sürdürüyor. Kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz onlara karşı da başarılı operasyonlar ve harekatlar gerçekleştirdi." diye konuştu.

Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerin dosta güven, düşmana korku saldığının altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Onun için Türkiye'nin bu hamlelerinin durmasını istiyorlar. Bakın SİHA'larla bile ne kadar önemli mesafeler aldık. Şimdi tankını ve helikopterini kendisi yapan bir Türkiye var. İnşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde uzun menzilli füzelerimiz ve muharip uçaklarımız da olacak. İşte bütün gayret bunu durdurmaya yönelik. Onun için biz bu konularda devletin, hükümetin, askerimizin, polisimizin daha doğrusu ülkemizin, milletimizin sonuna kadar yanında durduk ve hiç kimsenin söylediklerine aldırmadan durmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle."

Destici, adli yıl ve Yargıtay'ın yeni binasının açılışı sırasında dua okunmasına yönelik eleştirilere de tepki göstererek, "Duyuyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan veya yetkin sözcülerinden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir şey. Peki bize söylesinler HDP, PKK'nın partisi midir, değil midir? Herkes biliyor ki onun şubesi, uzvudur. PKK terör örgütü ise bir terör örgütünün siyasi partisi olabilir mi? Hangi devlet buna müsaade eder? Neymiş kapatılırsa yenisi açılırmış, açılamaz efendim. Bu devletin yetkilileri, istihbaratı, savcıları, hukuku, Anayasa Mahkemesi ve yasaları yok mu? Yine aynı şekilde kuruyorsa bunun kararı Kandil'de ya da İmralı'da verilip bütün kadroları orada belirleniyorsa kurdurmasın. Bu kadar basit. İspanya, Almanya, Fransa ve ABD kurduruyor mu? Biz niye kurduracakmışız. Adam gibi gelsin siyasetini yapsın, teröre bulaşmasın, vatan hainliği, vatan düşmanlığı, millet düşmanlığı yapmasın. Eli kanlı terör örgütünün sözcüsü olmasın. İstediğini söylesin, istediğini konuşsun, özgürce siyaset yapsın ama tek çizgimiz terörle arasına mesafe koysun." ifadelerini kullandı.