BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
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BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

25.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:07
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

BB Erzurumspor, Hüseyin Cimşir'den boşalan teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

BB Erzurumspor, Hüseyin Cimşir'den boşalan teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Mavi-beyazlılar, ligin 14. haftasında 3. teknik direktörü ile anlaşma sağladı.

Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan BB Erzurumspor 9. Hafta sonunda Hüseyin Çimşir'i göreve getirmişti. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan mavi-beyazılar, üçüncü Teknik Direktör olarak Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı. BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Teknik Direktör Mesut Bakkal, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı takımla anlaşma sağladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mesut Bakkal'la 2020-2021 sezon sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Bugün takımla ilk antrenmanını yapacak olan teknik direktör Mesut Bakkal, hafta sonunda deplasmanda oynanacak Malatyaspor karşısında BB Erzurumspor'un başında olacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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