BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

29.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:12

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Bugün sahasında Antalyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayrılma kararı alındı.

SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor, bu sezon ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. BB Erzurumspor'un 5. haftada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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