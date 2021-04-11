BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşıyor. 2-2 biten karşılaşmanın ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu. Önce Erzurumspor kalecisi Szumski, Oğuzhan'ın şutunda topu elinden kaçırdı ve gol yedi. Daha sonra ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin, Emrah Başsan'ın şutunda topu elinden kaçırarak topu ağlarında gördü. İki kalecinin böylesi büyük hatalar yapması izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.