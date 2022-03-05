BB Erzurumspor: 1-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Cemal Alpay (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu, evinde Play-Off hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İzmir ekibinin golünü geçen haftaki Menemenspor galibiyetinde olduğu gibi yine Ahmet İlhan Özek kaydetti. Bu sonuçla 28 puana ulaşan Altınordu kümede kalma adına moral bulurken, galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Erzurumspor 44 puanda kaldı.

Altınordu müsabakayı 1-0 kazandı.