Bayramda eft, havale olur mu? Bayramda eft yapılır mı?
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Bayramda eft, havale olur mu? Bayramda eft yapılır mı?

Bayramda eft, havale olur mu? Bayramda eft yapılır mı?
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20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma son bulacak Kurban Bayramı'nda bankalar bayramda açık mı? Bankalar saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri!

Bayramda para transferi olur mu? Bayramda mobil bankacılık ile para gönderilir mi? Bayramda eft, havale olur mu? Bayramda eft yapılır mı? gibi vatandaşlar tarafından tarafından araştırılan sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

BANKALAR AÇIK MI?

20-21-22-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı'na denk gelen günler resmi tatil olduğundan dolayı bankalar hizmet vermeyecek. Kurban Bayramı boyunca hiçbir banka çalışmayacak.

BAYRAMDA EFT, HAVALE OLUR MU?

Kurban Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.

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