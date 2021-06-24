Bayrama yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı
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Bayrama yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı

Bayrama yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Et ve tavuk fiyatları artıyor.

Et ve tavuk fiyatları artıyor. Artıştan etkilenen kasaplar işlerin düştüğünü belirtiyor.

Et ve tavuk fiyatlarında artış yaşanıyor. Satışlar düşerken et fiyatları da artmaya devam ediyor. Kasaplarda kıymanın kilosu 60-65 TL, tavuğun ise kilosu ise 16 TL'den alıcı buluyor. Kurban Bayramı'nın yaklaştığı için et satışlarının düştüğünü ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, "İşin enteresan kısmı satışlar düşerken et fiyatları ise üstüne koyarak her gün artıyor. Buna da bir şekilde engel olunmuyor. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz. Bizim talebimiz bu yönde. Et ve tavuk fiyatlarının çıkmasına dur diyen birini istiyoruz. Şu an kıymanın fiyatı 60-65 TL, kuşbaşı 65-70, antirkot, 100 TL, kuzu pirzola 130 TL'den satıyoruz. Tavuk fiyatları ise kesimler az olduğun da artarken, kesimler çok olduğunda da artmaya başladı. Kesimler düşse de fiyat artıyor çıksa da fiyat artıyor. Tavuğun kilosu 16 TL, pirzola 20-22 TL, kanat 35 TL, bonfile 30 TL'den satıcı buluyor.

Çatmabacak, "Bunun sebepleri ise maliyetlerin artmasından dolayı. Fiyatların artmasının en büyük sebebi ise bunun olduğunu düşünüyorum. Köylünün hayvancılıktan uzaklaşmasının et fiyatlarının artmasında en önemli etken. Hayvancılığa yönelim olmaz ise et fiyatları her geçen gün artmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde et fiyatlarında artış beklemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Bayrama yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı
Bayrama yaklaşırken et fiyatları artmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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