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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, SSK emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, SSK emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak?
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler ve hak sahipleri, yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan milyonlarca kişiye yönelik ödeme takvimini duyurdu.

Bu yıl ikramiyelere zam yapılacağı açıklanmış olsa da, henüz yasal düzenleme tamamlanmadığı için ilk etapta mevcut tutar olan 3.000 TL'lik ödeme yapılacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hangi emekli grubu hangi tarihte ödeme alacak? İşte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine göre güncel bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve tüm detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SGK 4A,4B,4C ikramiye ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde ödenmeye başladı.

SSK (4A) Emeklileri İçin Bayram İkramiyesi Tarihleri:

17-19 Mart arası maaş alanlara: 24 Mart 2025

20-22 Mart arası maaş alanlara: 25 Mart 2025

23-26 Mart arası maaş alanlara: 26 Mart 2025

BAĞ-KUR (4B) Emeklileri İçin:

Tüm emeklilere tek seferde: 27 Mart 2025

Emekli Sandığı (4C) Emeklileri İçin:

Maaşlarla birlikte ödeme: 28 Mart 2025

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, SSK emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN 3 BİN TL?

Bu yıl bayram ikramiyesi 4.000 TL'ye yükseltilecek olsa da, ilgili düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için ilk etapta 3.000 TL ödeme yapılacak. Kalan 1.000 TL'lik fark, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara yatırılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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