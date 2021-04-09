Bayraktar: "FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor"
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Bayraktar: "FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bayraktar: 'FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor'

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'i ve fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini söyledi.

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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'i ve fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini söyledi.

AK Parti'nin geçen ay gerçekleştirdiği 7. Büyük Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu'na seçilen Burhan Sakallı ve beraberindekiler, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı, Giresun'da bulunan Genel Müdürlük binasında ziyaret etti. Ziyarette, güncel konular, fındık ve FİSKOBİRLİK'in faaliyetleri konuşuldu.

Sakallı'ya yapılan yeni yatırımlar ve planlamalar hakkında bilgiler veren Başkan Bayraktar, birliğin yeniden inşasının sağlam temeller üzerine oturtulduğunun altını çizdi. Yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte FİSKOBİRLİK'in daha da fazla ivme kazanacağını dile getiren Başkan Bayraktar, FİSKOBİRLİK'i ve fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini belirtti. Bayraktar, nazik ziyaretleri nedeniyle AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. - GİRESUN

Bayraktar: 'FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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