Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan müjde! 2 tip SİHA sistemi daha geliyor

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda savunma sanayiinde milli teknolojik sistemler sergileniyor, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor, 30 ülkeden 80 yabancı firmayla birlikte toplam 500 katılımcı yer alıyor. SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 13 Kasım'a kadar hibrit olarak yani hem fuar alanında hem de dijital ortamda gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

HALUK BAYRAKTAR HEDEF VERDİ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarla ilgili bilgi vererek, "Geçtiğimiz yıl pandemi var diye ertelemiştik. Savunma sanayinin son 20 yılda elde ettiği başarı örneklerinin sergilenmesi ve bu örneklerin sadece ana platformlar değil, alt ana sistemler, malzeme, çok derinlemesine teknolojilerde yüzlerce firmamız burada. 500'den fazla katılım var ve bunun 80'i 30 ülkeden yabancı firmalar. Güzel bir etkileşim var, özellikle yenilikçi ürünler, teknolojiler sergileniyor. Bir yandan girişim ekosistemi, bir yandan vizyoner paneller, Türkiye'nin uzay yolu haritalarının tartışıldığı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonun tartışıldığı çok farklı konularda panellerin yer aldığı güzel bir şekilde etkinliğimiz devam ediyor. SAHA Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi ve odak alanı savunma, havacılık ve uzay. Bizim hedefimiz Milli Teknoloji Hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması. Özellikle özel sektör dinamizminin bu alana yansıtılması" şeklinde konuştu.

İKİ MÜJDE GELDİ

Sabah'a konuşan Haluk Bayraktar, "TCG Anadolu'dan kalkacak 2 tip Siha sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS). Bunlar şu anda hızlı bir şekilde geliştirilme süreçlerindeler. Bu ikisi de TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu tip SİHA Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakaladığın bu ivmeyi çok daha ileri noktaya getirecekler. Zaten halihazırda İHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında Türkiye dünyada en büyük ihracatçı konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

"PARASINI VERSEK DE BİZE SATMIYORLARDI"

Sözlerine şöyle devam eden Bayraktar, "Bundan 10 yıl önce bu teknolojileri parasını versek de bize vermiyorlardı ve artık tüm bunlar bizi kendi insanımıza güvenerek bu alanda başarıyı elde edebileceğimizin en somut örneği oldu. Yani hem ülke gelişimimize hem de ihracat anlamında büyük katkı sundu. BAYKAR sözleşmelerinin yüzde 80'ininden fazlası ihracat sözleşmesi. Bu çok önemli kazanımdır. Biz Türkiye olarak iş yaptığımız ülkelerle tek yönlü iş birliği yapılmıyor. Yapılan sözleşmeler iki ülkelerin menfaatine katkıda bulunacak şekilde projeleri modelleyerek ilerliyoruz." diye konuştu.

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