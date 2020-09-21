BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye edeceklerini açıkladı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine destek vermek amacıyla tablet hediye edeceklerini belirtti.

Uzaktan eğitimin Türkiye'nin her kesimindeki çocuklara eksiksiz bir biçimde ulaşması için çalışmalar devam ederken özel sektörden de destekler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir müjde de BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla" dedi.

İMKANI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERE TABLET HEDİYE EDİLECEK

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Eylül TEKNOFEST ayı ve bu hafta TEKNOFEST haftası. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden 100 bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. Milli Teknoloji hamlesinde çıtayı çok daha yukarı çıkaracak öğrencilerimiz var. İmkan sunulduğunda dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için TEKNOFEST paydaşları olarak imkanı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz"