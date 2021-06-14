Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti
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Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti

Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Bayırköyspor, çıktığı ilk maçta iyi oynamasına rağmen kaybetti.

Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Bayırköyspor, çıktığı ilk maçta iyi oynamasına rağmen kaybetti.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nın BAL 2'inci bölge 5'inci grup ilk hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi evinde Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 kaybetti. Maça iyi başlayan deplasman ekibi maçın 5'inci dakikasında Habib Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu skordan sonra beraberlik için atak yapan Bayırköyspor, bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı Anadolu Üniversitesi'ne 1-0'lık üstünlüğü geçildi. İkinci yarı orta sahada ikili mücadele şeklinde geçerken, maçın 85'inci dakikasında bir pozisyon sonrası Bayırköysporlu futbolcular ve teknik heyet maçın orta hakemine uzun süre pozisyonun 'penaltı' olduğu iddia ederek itiraz ettiler. Yapılan itirazlar sonuçsuz kalınca maçı Bayırköyspor 1-0 kaybetti.

Maçı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku da izledi. - BİLECİK

Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti
Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti
Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti
Bayırköyspor iyi oynadığı maçı kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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