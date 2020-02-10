Bayındır Sağlık Grubu'ndan sponsorluk duyurusu

10.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:18

Bayındır Sağlık Grubu, 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda bu yıl da sağlık sponsoru olduklarını açıkladı.



Türkiye'de sağlık sektörünün önde gelenlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dördüncü kez sağlık sponsoru oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 12 Temmuz 2020'de, 32'inci kez düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, Bayındır Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerini sporcularla buluşturacak.



Büyük yarış öncesinde de seçme yarışlarında da, sporcuların yanında olacak olan grup, yarış günü hem sporculara hem de yarışmayı takip eden izleyicilere sağlık hizmeti sunacak. İki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt verecek. Grubun açıklamasına göre, yarışma boyunca Kuruçeşme Parkı'nda ülkemizden ve yurtdışından gelen sporcu ve misafirlere sağlık hizmeti sunulacak.



Gelecek nesillere spor bilincini aşılamanın yanı sıra Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımında büyük rol oynayan organizasyona destek vermekten ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, "Tıp biliminde tedavinin önemli bir yeri olduğu kadar koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Bayındır Sağlık Grubu olarak hastalarımıza 28 yıldır kaliteli sağlık hizmeti sunarken, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmek için de koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle aktif bir yaşam tarzının ve sporun gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi ile daha sağlıklı yaşamak mümkün. Benim de 8 yıldır yarışmacı olarak katıldığım, bir açık deniz stratejik performans yarışı olan, rüzgarın ve akıntının yön ve şiddetine göre her sene ayrı bir deneyim barındıran ve spor bilincinin yaygınlaşmasına katkılar sunan 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de dünyanın 60 ülkesinden 2500 sporcuyu misafir edeceğimiz, ülkemizin en önemli spor etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda, tüm sporcularımızın ve yarışmayı izleyecek misafirlerimizin sağlığı bizlere emanet" şeklinde konuştu.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük bir katkı sağladığına dikkat çekti. Usta, "Dünyanın dört bir yanından 60 ülkeden, 2500 sporcunun katıldığı bu dev organizasyonun bu yıl 32.sini düzenliyoruz. Türkiye'de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu'nun, bir kez daha desteğini sunarak sağlık sponsoru olması bizi daha da güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA