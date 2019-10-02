Bayern Münih, Tottenham'ı deplasmanda 7-2 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7-2 mağlup etti. Alman ekibinde Serge Gnabry 4 gol atarak geceye damga vurdu.

02.10.2019 09:42
Bayern Münih, Tottenham'ı deplasmanda 7-2 mağlup etti

White Hart Lane'de oynanan maçta ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Heung-Min Son ve 61. dakikada penaltıdan Harry Kane atarken, konuk ekip Byaern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Joshua Kimmich, 45. ve 87. dakikalarda Lewandowski, 53, 55, 83 ve 88. dakikalarda Serge Gnabry kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltirken, Tottenham 1 puanda kaldı.

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YORUMLAR (5)

  • BEŞ KAVANOZ BAL YÜZ LİRA:
    kendi evinde yedi tane. . rezalet resmen. . piyasada satılan balların yüzde doksandan fazlası sahte baldır. bal yemeyin yedirmeyin. .
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  • CİNS:
    şu sitede ki yorumlara bakıyorum da günümün tek eğlencesi oluyor.
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  • VATANDAŞ:
    Ne demiş Lineker ''Futbol 22 kişiyle oynanan ve sonunda Almanların kazandığı basit bir oyundur. ''
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  • DEMİR555:
    7-2 ne demek ya!! rakip zaten geçen yıl finale kadar çıkmadı mı? bayerni tebrik ediyorum
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  • FB''Lİ:
    yıllarca Enver Paşa''ya söylendik. neden Almanların tarafını tuttun diye. Ama adamın bi bildiği varmış. Almanların karşı tarafında olursan adamlar hiç acımıyor hem de hiç ;)
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