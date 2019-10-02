Bayern Münih, Tottenham'ı deplasmanda 7-2 mağlup etti

02.10.2019 09:42

White Hart Lane'de oynanan maçta ev sahibi Tottenham'ın gollerini 12. dakikada Heung-Min Son ve 61. dakikada penaltıdan Harry Kane atarken, konuk ekip Byaern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Joshua Kimmich, 45. ve 87. dakikalarda Lewandowski, 53, 55, 83 ve 88. dakikalarda Serge Gnabry kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltirken, Tottenham 1 puanda kaldı.