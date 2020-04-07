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Thomas Müller, Bayern Münih, Almanya, Spor

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:49
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görüşmeler sonucunda 30 yaşındaki Müller'in 30 Haziran 2021'e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatılması kararının alındığı belirtildi.

"UZUN GÖRÜŞMELER YAPMADIK"

Bayern Münih'in menajeri Hasan Salihamidzic, Müller'in kırmızı-beyazlı kulüp ile özdeşleşen özel bir futbolcu olduğunu belirterek, sözleşmeyi uzatmak için çok uzun görüşmeler yapmadıklarını ifade etti.

Thomas Müller de Bayern Münih ile sözleşmeyi uzatmanın önceliği olduğunu vurgulayarak, iki yıl daha bu takımda oynayacağı için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bayern Münih'in altyapısında yetişen ve 2009'dan beri profesyonel takımda yer alan Thomas Müller, Bavyera ekibiyle 8 kez lig şampiyonluğunu, 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ve 5 kez Almanya Kupası'nı kazandı. Müller, Bavyera ekibinde toplam 521 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 195 gol attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçlar sonrası Bayern Münih, Pazartesi günü sosyal mesafe kuralları çerçevesinde saha içindeki antrenmanlarına başlamıştı.

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
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