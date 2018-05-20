Bayern Münih Kupayı Kaybedince Tayfun Korkut'un Takımı Avrupa Ligine Gidemedi

Bayern Münih, Almanya Kupası Finali'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla boyun eğince, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart UEFA Avrupa Ligi vizesini alamadı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmaya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 11. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının başında baskıyı artıran Bayern Münih, 53. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

ANTE REBIC VE GACINOVIC'İN GOLLERİ KUPAYI GETİRDİ

Karşılaşmanın 83. dakikasında Eintracht Frankfurt'un ani atağında Ante Rebic, kaleci Sven Ulreich'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.

Maçın uzatma dakikalarında Bayern Münih korner kazandı ve kaleci Ulreich rakip ceza alanına gitti. Kornerden dönen topu kapan Eintracht Frankfurtlu Mijat Gacinovic, 90+6. dakikada sürüklediği atakla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

KUPAYI CUMHURBAŞKANI VERDİ

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt, 1974, 1975, 1981 ve 1988 yıllarının ardından 5. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. Maçtan sonra düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kupayı Einracht Frankfurt oyuncularına verdi.