Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı
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Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı

24.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:56
Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-0'lık skorla kazandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 4-0 yendi.

Bayern Münih, Veltins Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 33. dakikada Thomas Müller'in attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 54. dakikada Robert Lewandowski, 88. dakikada Thomas Müller ve 90. dakikada David Alaba ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih, bu galibiyetle en yakın rakibi Leipzig ile puan farkını 7'ye çıkardı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü.

Schalke 04 ise bu sezon 13. yenilgisini yaşadı ve 7 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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