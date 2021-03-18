Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici

18.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:46

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih sahasında konuk ettiği Lazio'yu 4-1 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada forma giyen Lazio'nun Kosovalı forvet Vedat Muriqi ise yaptırdığı penaltı ile İtalyanların tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Lazio 4-1'n rövanşında Bayern Münih'e konuk oldu. İtalyan temsilcisi 2-1 mağlup olurken Vedat Muriqi maça 11'de başladı. Kosovalı golcü 55 dakika sahada kalırken 33. dakikada sebep olduğu penaltı sonrası çok sert sözlerle eleştirildi.

İlk yarıda Vedat'ın sebebiyet verdiği penaltı sonrasında Lazio taraftarı Vedat Muriqi'ye büyük tepki gösterdi. Taraftarlar Vedat için "Havaalanında bırakın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

"UTANÇ VERİCİ"

Bir Lazio taraftarı kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımın altına, "Fares ve Vedat'ı havalimanında bırakın. Onları unutmuş gibi davranın" yorumunu yaptı. Bir başka taraftar ise aynı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala Muriqi'yi oynatıyor. Tam bir skandal" yorumunu yaptı.

"KORKUNÇ BİR FUTBOLCU"

Lazio taraftarları hakemin skandal bir penaltı kararı vermesine rağmen Vedat'ın çok etkisizi bir performans sergilediğini belirten yorumlar yaptı. Bir başka taraftar ise, "Muriqi korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor" yorumunu yaptı.

Vedat Muriqi bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada 1 golü bulunuyor.

Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici
Haber Yorumları (2)
TARAFTAR: Vedat kaliteli bir oyuncudur. Zamana ihtiyacı var
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
AAA: yeter ki iki sene sabredin :)))
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:34:03. #1.16#
title