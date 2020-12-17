Bayern Münih, Lewandowski'nin golleriyle Wolfsburg'u 2-1 yendi
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Bayern Münih, Lewandowski'nin golleriyle Wolfsburg'u 2-1 yendi

17.12.2020 00:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:31
Bayern Münih, Lewandowski'nin golleriyle Wolfsburg'u 2-1 yendi

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Wolfsburg'u Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti ve ligde 2 hafta sonra kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti.

Deplasman ekibi, 5. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle 1-0 öne geçti. Bayern, bu gole 45. ve 50. dakikadaRobert Lewandowski ile cevap verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2 hafta aradan sonra ligde galibiyetle tanışan Bavyera ekibi, puanını 27'ye yükseltti. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.

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