Bayern Münih'in 2013 Şampiyonlar Ligi Finalinde Dortmund'u Deviriyor
Mario Mandzukic'in ilk yarıda gol perdesini açtığı maçta Dortmund'lu İlkay Gündoğan penaltı vuruşuyla beraberliği sağlıyor. Maçın uzatmalara gideceği dakikalarda Arjen Robben sahneye çıkıyor ve Münih'e beşinci avrupa galibiyetini getiriyor.
25.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:10
Mario Mandzukic'in ilk yarıda gol perdesini açtığı maçta Dortmund'lu İlkay Gündoğan penaltı vuruşuyla beraberliği sağlıyor. Maçın uzatmalara gideceği dakikalarda Arjen Robben sahneye çıkıyor ve Münih'e beşinci avrupa galibiyetini getiriyor.
Kaynak: Dugout