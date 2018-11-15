Bayern Münih Forması Giyen Franck Ribery, Dövdüğü Gazeteciden Özür Diledi
Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery, geçtiğimiz hafta sonu Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra takım otobüsünün önünde gazeteci Patrick Guillou'yu dövmüştü. Fransız futbolcunun, Guillou'dan özür dilediği öğrenildi.
Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery, geçtiğimiz hafta sonu Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri mücadeleden sonra kavgaya karışmıştı. Fransız futbolcu, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan ve kendisini eleştiren vatandaşı Patrick Guillou ile önce sözlü tartışmaya girmiş, ardından da işi fiziksel şiddete kadar götürmüştü.
OLAY TATLIYA BAĞLANDI
Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Guillou'dan özür diledi. Haberde Guillou'nun dün Bayern'in başkanı Uli Hoeness tarafından Münih'e davet edildiği ve olayın tatlıya bağlandığı ifade edildi.
(Fanatik)
YORUMLAR (2)
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Ribéry çok kaliteli bir futbolcu,,ayrıca emeğinin karşılıgınıda fazlasıyla veriyor,,ben münihte oturduğum İçin,,onun maçlarını zevkle izliyorum.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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6snin ekmeğini yiyen rahat durmuyor al işte riberyCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır