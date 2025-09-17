Haberler

Bayern Münih Chelsea hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Bayern Münih Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Chelsea maçını hangi kanal veriyor? İşte Bayern Münih Chelsea maçı yayın bilgisi!

Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Chelsea maçını hangi kanal veriyor?

BAYERN MÜNİH CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Chelsea maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bayern Münih Chelsea maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

BAYERN MÜNİH CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
