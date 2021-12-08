UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım , son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. Günün önemli maçlarından biri de Bayern Münih - Barcelona maçı. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde oynanacak.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde saat 23:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde saat 23:00'de başlayacak, mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi günün programı:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet