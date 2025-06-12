Bayern Münih Auckland City Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman? Leroy Sane Auckland City maçında oynayacak mı?

Bayern Münih Auckland City Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman? Leroy Sane Auckland City maçında oynayacak mı?
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Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane için sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman oyuncu, Bayern Münih'e geri dönüyor. Peki, Bayern Münih Auckland City Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman? Leroy Sane Auckland City maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haziran sonuna kadar oynayacağı ve temmuz ayında Galatasaray'a döneceği belirtildi. Bayern Münih Auckland City Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman? Leroy Sane Auckland City maçında oynayacak mı?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Auckland City Kulüpler Dünya Kupası maçı:

15 Haziran Pazar 19.00'da oynanacak.

LEROY SANE AUCKLAND CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Leroy Sane, Haziran ayı boyunca Bayern Münih ile maçlara çıkabilecek.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Alman basını Sky'da yer alan habere göre; Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Yıldız ismin cuma günü Bayern Münih'in ABD'deki kampına katılacağı ve takımının haziran sonuna kadar oynayacağı maçlarda görev alacağı ifade edildi. Ancak Bayern Münih'in temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde, Sane'nin bu maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTECEK

Bayern Münih'in de yer alacağı Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Leroy Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona erecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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