Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi kanalda? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi gün, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. A grubu temsilcilerinden Bayern Münih Atletico Madrid maçı saat kaçta? Bayern Münih muhtemel 11, Atletico Madrid muhtemel 11..