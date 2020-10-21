Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi kanalda? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi gün, saat kaçta?
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Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi kanalda? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi gün, saat kaçta?

21.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:09
Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi kanalda? Bayern Münih - Atletico Madrid hangi gün, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. A grubu temsilcilerinden Bayern Münih Atletico Madrid maçı saat kaçta? Bayern Münih muhtemel 11, Atletico Madrid muhtemel 11..

Bayern Münih Atletico Madrid karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala maçın hangi kanalda, kanalın şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğu merak ediliyor. A grubundan karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih Atletico Madrid karşılaşması hakkında merak edilenleri derledik.

BAYERN MÜNİH ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bayern Münih-Atletico Madrid Maçı 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

BAYERN MÜNİH ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Atletico Madrid Maçı 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Allianz Arena, Münih'da oynanacak.

Bayern Münih muhtemel 11

Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Davies; Lewandowski

Atletico Madrid muhtemel 11

Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Carrasco, Saúl, Torreira, Koke; João Félix, Luis Suárez

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