Bayern Münih 8-2 Barcelona Maçının Tüm Golleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 2-8 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı. Goller; Thomas Müller, Philippe Coutinho, Ivan Perišic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ve Robert Lewandowski'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 2-8 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı. Goller; Thomas Müller, Philippe Coutinho, Ivan Perišic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ve Robert Lewandowski'den geldi. Kaynak: Dugout