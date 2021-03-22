Bayern'de Choupo-Moting çağrılmasına rağmen milli takıma katılamadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting ile Kamerun Milli Takımı arasında ilginç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki futbolcu milli takımdan davet almış olmasına rağmen takıma katılamadı çünkü aldığı davetten hiç haberi olmadı. Bunun sebebi ise, Kamerun Futbol Federasyonu'nun Choupo-Moting'i milli takıma davet ettiği maili yanlışlıkla kendi adreslerine yollaması.

Almanya'da Bayern Münih forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerun Milli Takımı'na çağırılmış olmasına rağmen gidemedi.

FIFA'NIN VERDİĞİ SÜRE DOLDU

Kamerun Futbol Federasyonu, Choupo-Moting için daveti yanlışlıkla kendi mail adreslerine yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan Moting, FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

DAVETİYE BAYERN'E ULAŞMADI

Moting'in babası Camille ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon, neler olup bittiğini öğrenmek için benimle temasa geçti. Davetiyeyle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Bayern ile iletişime geçtim ve herhangi bir davetiye almadıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.