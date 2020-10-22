Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti
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Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti

22.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:12

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Alman ekibi Bayer Leverkusen, evinde Nice'yi 6-2 yenerek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Oyuna sonradan giren Karim Bellarabi, attığı iki golle yıldızlaştı.

Almanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 8 gole sahne oldu. C Grubu'nda Nice'yi konuk eden Bayer Leverkusen, sahadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

Alman ekibine gelibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Nadiem Amiri, 16. dakikada Lucas Alario, 61. dakikada Moussa Diaby, 73. ve 83. dakikada Karim Bellarabi ve 87. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Nice'in gollerini ise 31. dakikada Amine Gouiri ile 90. dakikada Alexis Claude Maurice attı.

HAPOEL, SLAVIA PRAG'I DEVİRDİ

Grubun diğer karşılaşmasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva, evinde Slavia Prag'ı 3-1 yenerek üç puana uzandı.

İkinci hafta maçlarında Leverkusen Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olurken, Fransız ekibi sahasında Hapoel Beer Sheva'yı ağırlayacak.

Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti

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Haber Yorumları (1)
.....: Bize ne elin Almanyasının maçından!Birde başsayfada manşet olmuş!
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