Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Alman ekibi Bayer Leverkusen, evinde Nice'yi 6-2 yenerek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Oyuna sonradan giren Karim Bellarabi, attığı iki golle yıldızlaştı.