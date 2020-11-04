Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yabani ot öldürücü olan Roundup ile ilgili taleplerle alakalı yasal fatura ve Monsanto anlaşmasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 10 milyar dolar değer kaybetti.

Bayer, 2018'de kendisini en büyük tohum ve pestisit tedarikçisi yapan herbisit glifosata dayalı Roundup davasına yakalandı.

Konuyla alakalı Finans Direktörü Wolfgang Nickl "Mahsül Bilimi, bölüme ek yük getiriyor ve korona salgını bizi olumsuz etkiledi. Bu nedenle olumsuz kur etkileri ile karşı karşıya kaldık." dedi.

Direktör aynı zamanda Brezilya'daki değer kaybının da dünyanın en büyük ikinci tarım pazarına ağır bir darbe indirdiğini de söyledi.

750 MİLYON DOLAR DAHA ZARARA NEDEN OLACAK

Bayer'in değer düşüklüğünün bir kısmının eski Monsanto işletmelerine aktarılması uygun değil. Şirket 30 Eylül'de tarımsal varlıklar için orta ile yüksek tek haneli euro aralığında değer düşüklüğü ücretlerini öngörmüştü, ancak yine de değer kaybını engelleyemedi.

Haziran ayında Bayer, kendisine açılan davaların taraflarıyla 11 milyonluk anlaşma imzalamıştı, ancak daha sonra dava yargıcı başka sorunların da olduğu ileri sürerek şirkete sorun çıkarmaya devam etti.

Salı günü yapılan açıklamada sorunların giderilmesinin 750 milyon dolar daha çok zarara neden olacağını söyledi.

Bayer'in hisseleri, GMT 0850'de %0,6 düştü ve Bayer'in ilk kez işaretlemesinden bu yana %22'lik bir kayıp ve 30 Eylül'de 2021 kazançlarında olası bir düşüş oldu.

SATIŞ TAVSİYESİNİ YİNELEDİ

Bryan Garnier komisyonculuğundan analist Jean-Jacques Le Fur, "Crop Science'ın görünürlüğü düşük bir iş alanı olduğu inanışımız yaşanan durumu doğruluyor" ifadelerinde bulundu. Roundup davası maliyetlerinin belirsiz olduğunu da belirterek, bir "satış" tavsiyesini yineledi.

Söz konusu satışlar, Hayvan Sağlığı işinin Elanco'ya satışından ve endüstri parkı işletmecisi Currenta'nın 5 milyar euroluk hissesinin elden çıkarılmasından elde edilen toplam kazançları mahsup edecek.

Yaşanan durumlar, 1 milyar euroluk ortalama net gelir tahminine kıyasla 2,7 milyar euro net zarara neden oldu. Bayer, sınıf anlaşmasındaki 125.000 glifosat iddiasının 88.500'ünün prensipte kabul edildiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde önemli ilerleme kaydetmeyi umduğunu söyledi.