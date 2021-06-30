Bayburtspor, sol kanat oyuncusu Ali Aydemir'i renklerine bağladı
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Bayburtspor, sol kanat oyuncusu Ali Aydemir'i renklerine bağladı

Bayburtspor, sol kanat oyuncusu Ali Aydemir'i renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bayburtspor sezona kadrosuna kattığı yeni transferlerle hazırlanıyor.

Bayburtspor sezona kadrosuna kattığı yeni transferlerle hazırlanıyor.

Geçen ay göreve başlayan yeni yönetimle sezon için hazırlıklara başlayan Bayburtspor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı siyahlı ekip, İnegöl spordan sol kanat oyuncusu Ali Aydemir'i renklerine bağladı. Sözleşme imzalamak üzere Bayburt'a gelen yeni transfer Aydemir, kulübün Sportif Direktörü Şerif Bayram'la Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Bayram'dan yeni sezon hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, bir süre sohbet ettiği Aydemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aydemir ise Vali Epcim'e teşekkür ederek, Bayburtspor'a şampiyonluk hedefiyle geldiğini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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